路透基点：旭辉控股等值5.3亿美元贷款额度分配方案出炉--TRLPC

路透香港1月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中国房地产开发商--旭辉控股(集团)有限公司等值5.3亿美元无担保俱乐部贷款的额度分配方案出炉。

中国交通银行(亚洲)和上海浦东发展银行宝山分行为协调牵头行。中国交通银行(亚洲)为唯一簿记行、额度代理行和担保品控管行。

另有其他六家银行以牵头行身份参与该贷款。

该贷款包括两部分：19.8亿元人民币(2.84亿美元)三年期贷款和19.2亿港元(2.46亿美元)四年期贷款。人民币贷款部分年利率为4.75%，港元贷款部分利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码370个基点。港元贷款部分的综合收益为450个基点左右。

所筹资金将用于再融资及营运资本。贷款协议于2016年12月30日签署。

贷款额度分配细节如下：

协调牵头行 港元(百万) 人民币(百万)

中国交通银行(亚洲) 540 -

上海浦东发展银行宝山分行 - 800

牵头行

渣打银行(香港) 581.25 -

中国交通银行香港分行 300 -

中国交通银行上海青浦支行 - 500

招商银行上海分行 - 400

兴业银行香港分行 300 -

中国光大银行上海金桥支行 - 280

南洋商业银行 195 -

合计 1,916.25 1,980(完)