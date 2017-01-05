路透基点：旭辉控股等值5.3亿美元贷款额度分配方案出炉--TRLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
路透香港1月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中国房地产开发商--旭辉控股(集团)有限公司等值5.3亿美元无担保俱乐部贷款的额度分配方案出炉。
中国交通银行(亚洲)和上海浦东发展银行宝山分行为协调牵头行。中国交通银行(亚洲)为唯一簿记行、额度代理行和担保品控管行。
另有其他六家银行以牵头行身份参与该贷款。
该贷款包括两部分：19.8亿元人民币(2.84亿美元)三年期贷款和19.2亿港元(2.46亿美元)四年期贷款。人民币贷款部分年利率为4.75%，港元贷款部分利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码370个基点。港元贷款部分的综合收益为450个基点左右。
所筹资金将用于再融资及营运资本。贷款协议于2016年12月30日签署。
贷款额度分配细节如下：
协调牵头行 港元(百万) 人民币(百万)
中国交通银行(亚洲) 540 -
上海浦东发展银行宝山分行 - 800
牵头行
渣打银行(香港) 581.25 -
中国交通银行香港分行 300 -
中国交通银行上海青浦支行 - 500
招商银行上海分行 - 400
兴业银行香港分行 300 -
中国光大银行上海金桥支行 - 280
南洋商业银行 195 -
合计 1,916.25 1,980(完)
(编译 王琛；审校 高琦)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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