中国汇市：人民币早盘与中间价均大涨，美指偏弱配合CNH飙升缓解贬值预期

* 人民币早盘大涨超200点，与中间价均创近三周新高

* CNH大涨致市场一致性贬值预期出现分化

* CNH与在岸汇价仍明显倒挂，内购外结无法操作

* 贬值预期短期缓解，但就此谈反转则尚早

路透上海1月5日 - 人民币兑美元即期 周四早盘涨超200点，与中间价均创近三周新高。交易员称，虽然客盘仍有购汇需求，但一致性贬值预期受昨日离岸CNH大涨出现分化，市场观望情绪升温，加上离岸CNH与在岸汇价仍明显倒挂，内购外结无法操作，短期贬值预期料缓解。

他们也指出，外部美元指数走弱，配合着人民币反弹，让不少自营头寸不得不止损离场；但现在谈人民币就此完全扭转贬值预期，还为时尚早，美联储加息预期没有明显消退前，市场可能仍会寻找再次入场购汇时机。

“逢低购汇需求明显迟疑了，今天成交量也不大，但要说大方向就此改变，还太早；有外部环境配合，央妈这么一做，维稳确实效果不错，值得点赞。”一外资银行外汇交易员称。

离岸CNH昨日大涨之后，周四离岸人民币流动性依旧紧张，离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)短期限利率大幅飙升，其中隔夜HICNHONDF=由周三的16.94767%大涨2,139个基点至38.33500%至近一年新高。

另一外资行交易主管称，“从往年看央行都会出手，现在大家都在看下午人民币升值会不会更厉害。”

北京时间11:58，人民币兑美元 即期报6.924元,上日收报6.9485元，夜盘终报6.9306元。今日人民币兑美元中间价 报6.9307元，上日为6.9526元。人民币兑美元即期成交额 为121.23亿美元，上日半日为121.25亿美元。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周四进一步脱离14年高位，因投资者对特朗普赢得美国大选以来为期两个月的涨势进行获利了结。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.181元, 上日尾盘为7.2195元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8774元, 与在岸即期价差倒挂466点，上一交易日尾盘报6.8689元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.9275，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.2839、5.9457和8.5348。