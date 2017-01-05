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亚洲 | 2017年 1月 5日 星期四 12:23 BJT

中国新债：国开行下周二招标增发至多240亿元三期债，期限3/5/10年

路透上海1月5日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(10日)招标增发
三期固息债，总额不超过240亿元人民币，其中三年期60亿元，五年期80亿元，10年期100亿
元。
    
    上述三期债分别为该行2016年第15期 、第18期 和第13
期 增发债，票面利率依次为2.65%、3.43%和3.05%。

    具体发行条款如下：

                     2016年第15、18和13期增发债
    -------------------------------------------------------
    发行上限        3年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元  
    期限/计息方式   3/5/10年固息
    招标时间        3/5/10年：1月10日9:30-10:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          1/12
    起息日          3年：2016年10月20日；5年：2016年12月8日；
                    10年：2016年8月25日
    分销期          1/11-/1/12
    上市日          1/16
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
    ----------------------------------------------------(完)

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 (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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