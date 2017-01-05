中国新债：国开行下周二招标增发至多240亿元三期债，期限3/5/10年

路透上海1月5日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(10日)招标增发 三期固息债，总额不超过240亿元人民币，其中三年期60亿元，五年期80亿元，10年期100亿 元。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、第18期 和第13 期 增发债，票面利率依次为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15、18和13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3/5/10年：1月10日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 1/12 起息日 3年：2016年10月20日；5年：2016年12月8日； 10年：2016年8月25日 分销期 1/11-/1/12 上市日 1/16 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15% ----------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 张喜良)