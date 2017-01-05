国际油市：油价下跌，市场质疑主要产油国能否完全兑现减产承诺

“由于有不遵守协议的历史，对于OPEC是否会跟进(减产)，仍存有疑问。鲜有受访者预期(协议)会被全面遵守，”新加坡交易所(SGX)周四援引一项调查结果称。

高盛周三在对客户的报告中称，“2017年初油市的前景大体上将由OPEC和非OPEC产油国的减产来驱动，”预计到2017年中期“布兰特原油将涨至每桶59美元”。

路透大宗商品分析师王涛称，价格走势技术指标显示布兰特原油可能很快就会测试支撑位每桶55.43美元。不过他补充说，油价仍维持着始于2016年下半年的较长期上行趋势。

美国原油价格表现强于国际市场，受汽车销售强劲和商业原油库存下降支持。

美国西德克萨斯中质油(WTI) 跌0.09美元，报每桶53.17美元。

美国原油表现强于布兰特原油，因美国石油协会(API)公布的数据显示，在截至12月30当周，美国原油库存减少740万桶至4.827亿桶，分析师预估为减少220万桶。

2016年美国汽车销量为1,755万辆，比2015年创下的前纪录高出0.4%。12月销量增长3%，经季节调整后的销量年率为1,843万辆 。该数据也提振美国原油价格。(完)

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