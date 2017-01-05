国际油市：油价下跌，市场质疑主要产油国能否完全兑现减产承诺

美国各类经济指标总览--2017/5/25
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为23.8万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) -0.3 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (4月)
“由于有不遵守协议的历史，对于OPEC是否会跟进(减产)，仍存有疑问。鲜有受访者预期(协议)会被全面遵守，”新加坡交易所(SGX)周四援引一项调查结果称。
高盛周三在对客户的报告中称，“2017年初油市的前景大体上将由OPEC和非OPEC产油国的减产来驱动，”预计到2017年中期“布兰特原油将涨至每桶59美元”。
路透大宗商品分析师王涛称，价格走势技术指标显示布兰特原油可能很快就会测试支撑位每桶55.43美元。不过他补充说，油价仍维持着始于2016年下半年的较长期上行趋势。
美国原油价格表现强于国际市场，受汽车销售强劲和商业原油库存下降支持。
美国西德克萨斯中质油(WTI) 跌0.09美元，报每桶53.17美元。
美国原油表现强于布兰特原油，因美国石油协会(API)公布的数据显示，在截至12月30当周，美国原油库存减少740万桶至4.827亿桶，分析师预估为减少220万桶。
2016年美国汽车销量为1,755万辆，比2015年创下的前纪录高出0.4%。12月销量增长3%，经季节调整后的销量年率为1,843万辆 。该数据也提振美国原油价格。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 艾茂林/侯雪苹；审校 张明钧/高琦)
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为23.8万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) -0.3 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (4月)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿5月25日 - 美国农业部(USDA)周四公布，5月18日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 201.9 342.9 544.8 261.8 342.9 28,398.3 20,639.2 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5 27.8 玉米 457.2 0.5 457.7 473.1 0.5 53,255.8 41,815.6 高粱 -3.2 0.0