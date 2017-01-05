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亚洲 | 2017年 1月 5日 星期四 14:31 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：人民币空头遭碾压，美元卖盘加剧

0622 GMT

* 美元/日圆下跌0.88%，欧元/美元上涨0.66%，澳元/美元上涨0.44%，新西兰元/美元上涨0.62%

* 美元兑离岸人民币跌1.02%，美元兑在岸人民币跌0.75%，美元/韩元下滑1.43%，美元/印尼卢比跌0.82%

* 日股日经指数下跌0.37%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨1.25%，以美元计价的现货金涨1.2%，美国10年期公债收益率报2.41%

* 中国央行出手干预，人民币兑美元大涨

* 财新/Markit周四联合公布，中国12月服务业PMI升至17个月高点

(完)

(编译 高琦 审校 白云)
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