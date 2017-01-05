《汇市简讯》欧洲开盘：人民币空头遭碾压，美元卖盘加剧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
0622 GMT
* 美元/日圆下跌0.88%，欧元/美元上涨0.66%，澳元/美元上涨0.44%，新西兰元/美元上涨0.62%
* 美元兑离岸人民币跌1.02%，美元兑在岸人民币跌0.75%，美元/韩元下滑1.43%，美元/印尼卢比跌0.82%
* 日股日经指数下跌0.37%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨1.25%，以美元计价的现货金涨1.2%，美国10年期公债收益率报2.41%
* 中国央行出手干预，人民币兑美元大涨
* 财新/Markit周四联合公布，中国12月服务业PMI升至17个月高点
(完)
(编译 高琦 审校 白云)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。