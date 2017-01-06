重温稿-《台湾新债预测》两年期公债106/1期得标利率料在0.62-0.65%

* 标售标的：两年期公债106/1期

* 标售时间：周五(6日)

* 标售金额：预估250亿台币

* 预测中值：0.62-0.65%

* 受访机构：13家

路透台北1月5日 - 台湾央行周五将代财政部标售两年期公债106/1期 。路透调查结果显示，本期两年公债得标利率料在0.62-0.65%。

路透周四采访13家金融机构，包括八家大型银行、三家证券商及两家票券，大区间落在0.60-0.70%。

106/1期公债发行金额预定250亿台币，将于1月11日(三)发行。此期公债发行前交易殖利率区间落在0.625-0.67%。前一期两年公债105/12 得标利率在0.4430%。

以下为交易员观点整理：

--短券端标售着眼于货币市场资金情势，随着央行本月减发一年期定存单并停发两年期定存单，目前大行间资金宽裕，而本档两年公债为今年第一档短券，料有银行先抢短债养券套利，且今年公债总发行量减少，料该券不致于标高于预估区间。

--近期台债随美债偏多整理，该券发行前交易殖利率已从0.67%滑落至0.625%，料此次两年新券得标利率落在0.62-0.65%区间，但两年券并非交易券，主为养券需求，且国际变数仍多，部分大行可能尽量逢高下标，推估本次得标利率标低的机会不大。

--尽管目前市场资金较显宽松，但明日同时要标售两年期公债250亿台币及国库券250亿台币，月中也有档250亿台币五年期公债待标售，着实考验短期资金去化的胃纳量，推估该券得标利率料难脱发行前交易区间。

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位(%)

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大型银行一 0.64 0.66

大型银行二 0.68 0.70

大型银行三 0.61 0.64

大型银行四 0.62 0.65

大型银行五 0.63 0.67

大型银行六 0.63 0.65

大型银行七 0.60 0.64

大型银行八 0.62 0.65

证券商一 0.60 0.65

证券商二 0.63 0.66

证券商三 0.63 0.66

票券一 0.61 0.65

票券二 0.62 0.65

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