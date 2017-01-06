《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月6日

路透上海1月6日 - 新年伊始资金面整体宽松，中国央行本周在公开市场亦顺势“收水”，仅维持地量逆 回购操作，致单周净回笼规模创半年新高；而为应对春节假期，逆回购期限组合上则灵活调整，停做14天品种 后又重启28天逆回购。 业内人士称，央行净回笼表明其不愿资金面过度宽松，与今年中性的政策定调一致，而重启跨节的28天逆 回购投放又显露维稳之意。此外，此前贬值预期罩顶的人民币兑美元汇率 年初大幅反弹已打乱空头 节奏，预计货币政策仍将配合央行对汇市的预期引导。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -5,950 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/1-1/6 -- -- -- 1,500 7,450 -- -5,950 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2016年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 边竞)