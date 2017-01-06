版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 6日 星期五 14:30 BJT

《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月6日

路透上海1月6日 - 新年伊始资金面整体宽松，中国央行本周在公开市场亦顺势“收水”，仅维持地量逆
回购操作，致单周净回笼规模创半年新高；而为应对春节假期，逆回购期限组合上则灵活调整，停做14天品种
后又重启28天逆回购。
    
    业内人士称，央行净回笼表明其不愿资金面过度宽松，与今年中性的政策定调一致，而重启跨节的28天逆
回购投放又显露维稳之意。此外，此前贬值预期罩顶的人民币兑美元汇率 年初大幅反弹已打乱空头
节奏，预计货币政策仍将配合央行对汇市的预期引导。
                 
    以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购     正回购    逆回购   逆回购     SLO     净回笼量(-)
                     到期量   到期量     操作量    操作量   到期量   净投放量  /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       -5,950
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/1-1/6            --       --         --      1,500    7,450       --        -5,950
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    
       
 注: 1.浏览央行2016年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 边竞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐