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亚洲 | 2017年 1月 6日 星期五 14:20 BJT

背景资料：中国人民银行一季度公开市场操作一览表

1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币)
：    
  操作         七天            14天            28天       当日逆回   当日逆回
                                                             购         购
  日期     规模     利率    规模   利率    规模    利率   操作总量     余额
 1月6日     100    2.25%     --     --     700    2.55%      800         7,200
 1月5日     100    2.25%     --     --      --      --       100         8,800
 1月4日     100    2.25%    100    2.40%    --      --       200        10,200
 1月3日     200    2.25%    200    2.40%    --      --       400        11,600
 
2、以下为同期短期流动性调节工具(SLO)的操作明细：
    
    操作日期   操作方向    期限    交易量      中标利率
    
    暂无
        
  注: 浏览央行2016年四季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2016年三季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2016年二季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2016年一季度公开市场操作情况，请点选 (完)

 (整理 吕雯瑾; 审校 李宏薇)
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