背景资料：中国人民银行一季度公开市场操作一览表

1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月6日 100 2.25% -- -- 700 2.55% 800 7,200 1月5日 100 2.25% -- -- -- -- 100 8,800 1月4日 100 2.25% 100 2.40% -- -- 200 10,200 1月3日 200 2.25% 200 2.40% -- -- 400 11,600 2、以下为同期短期流动性调节工具(SLO)的操作明细： 操作日期 操作方向 期限 交易量 中标利率 暂无 注: 浏览央行2016年四季度公开市场操作情况，请点选 央行2016年三季度公开市场操作情况，请点选 央行2016年二季度公开市场操作情况，请点选 央行2016年一季度公开市场操作情况，请点选 (完) (整理 吕雯瑾; 审校 李宏薇)