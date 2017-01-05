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亚洲 | 2017年 1月 5日 星期四 14:52 BJT

《全球汇市》美元继续远离14年高位，人民币急升吓坏押错方向的投资者

美元兑日圆 一度下跌近1%至116.08，尽管到目前为止仍设法守在2016年12月30日低点116.05上方。

投资者在美元自特朗普胜选以来上涨两个月后锁定获利，也是导致美元回落的原因。

美元此前曾飙升，因特朗普计划减税并增加财政支出，还发表保护贸易的言论，这些均被认为会推升通胀率，并提振美债收益率。

但特朗普上任后究竟会带来什么，市场感到颇不确定，因此一些市场人士在他1月11日新闻发布会前了结对美元的押注。特朗普将于1月20日就任美国总统。
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