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亚洲 | 2017年 1月 5日 星期四 14:58 BJT

日本股市：日圆上扬打压日经指数收低，合资企业上市报导激励夏普飙升

美元兑日圆在整个亚洲时段走软，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月会议记录显示，特朗普的财政刺激政策可能促使经济加速成长，从而会促使美联储以更快的步伐加息 。

午后交易中，美元兑一篮子货币进一步脱离14年高位，美元兑人民币的急剧下跌令市场人士大感震惊。

美元兑日圆 一度跌近1%至116.08。0630 GMT，美元兑日圆报116.26。

东证股价指数 涨0.1%至1,555.68点，JPX日经400指数 涨0.1%至13,950.40点。(完)
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