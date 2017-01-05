日本股市：日圆上扬打压日经指数收低，合资企业上市报导激励夏普飙升

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
美元兑日圆在整个亚洲时段走软，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月会议记录显示，特朗普的财政刺激政策可能促使经济加速成长，从而会促使美联储以更快的步伐加息 。
午后交易中，美元兑一篮子货币进一步脱离14年高位，美元兑人民币的急剧下跌令市场人士大感震惊。
美元兑日圆 一度跌近1%至116.08。0630 GMT，美元兑日圆报116.26。
东证股价指数 涨0.1%至1,555.68点，JPX日经400指数 涨0.1%至13,950.40点。(完)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。