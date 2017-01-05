全球金市：金价涨逾1%，受助于美元走软和技术面反弹

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
“金价涨势主要是受美元下跌影响，”新加坡经纪商OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley表示。
“美元全线疲软，技术面来看，金价本身已摆脱12月的下行通道。”
据路透大宗商品和能源市场分析师王涛，现货金料升至每盎司1,182美元。
黄金全球主要消费国中国的买兴也在支撑金价近期涨势。
“中国新年临近，目前金条需求在升温，大陆市场升水明显，”日本一贵金属交易商称。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓持平于813.87吨。
现货银 涨1.5%至16.66美元，稍早触及三周高位16.70美元。
现货铂金 涨2%至959美元，之前一度升至近八周高位960.10。
现货钯金 涨逾1%，触及近四周高点747.80美元。(完)
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(编译 艾茂林/李爽 审校 王洋/于春红)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。