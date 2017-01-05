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亚洲 | 2017年 1月 5日 星期四 15:08 BJT

全球金市：金价涨逾1%，受助于美元走软和技术面反弹

“金价涨势主要是受美元下跌影响，”新加坡经纪商OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley表示。

“美元全线疲软，技术面来看，金价本身已摆脱12月的下行通道。”

据路透大宗商品和能源市场分析师王涛，现货金料升至每盎司1,182美元。

黄金全球主要消费国中国的买兴也在支撑金价近期涨势。

“中国新年临近，目前金条需求在升温，大陆市场升水明显，”日本一贵金属交易商称。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓持平于813.87吨。

现货银 涨1.5%至16.66美元，稍早触及三周高位16.70美元。

现货铂金 涨2%至959美元，之前一度升至近八周高位960.10。

现货钯金 涨逾1%，触及近四周高点747.80美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化

(编译 艾茂林/李爽 审校 王洋/于春红)
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