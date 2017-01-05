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市场报道 | 2017年 1月 5日 星期四 15:14 BJT

《汇市简讯》厚重云区料将继续限制英镑/美元走势

0656 GMT

* 横跨在1.2306-1.2455的厚重云区令英镑/美元汇率承压

* 预计该区域将继续带来压力

* 转换线和基准线负向关联，市场呈现空头格局

* 我们依然在1.2340做空，预期英镑跌向1.2133

* 1.2133是1.1491-1.2775（10月-12月）升势的50%回档位

* 英镑/美元的一目均衡云区图：reut.rs/2hTxGRI

(完)

(编译 高琦 审校 白云)
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