《汇市简讯》厚重云区料将继续限制英镑/美元走势

标题新闻：美国4月商品贸易收支初值为逆差675.5亿美元，趸售库存减少0.3%
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* 横跨在1.2306-1.2455的厚重云区令英镑/美元汇率承压
* 预计该区域将继续带来压力
* 转换线和基准线负向关联，市场呈现空头格局
* 我们依然在1.2340做空，预期英镑跌向1.2133
* 1.2133是1.1491-1.2775（10月-12月）升势的50%回档位
* 英镑/美元的一目均衡云区图：reut.rs/2hTxGRI
(完)
(编译 高琦 审校 白云)
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路透芝加哥5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p