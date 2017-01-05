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亚洲 | 2017年 1月 5日 星期四 15:32 BJT

表格：外资在韩国股市买超841亿韩元，连续第七个交易日买超

路透首尔1月5日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0725GMT，外资在
韩国股市买超841亿韩元。外资已连续七天买超韩股，期间累计净买入8,4
56亿韩元(7.1319亿美元)的股票。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     1 月 5日       84.1         -164.5           65.1
    ^1 月 4日      214.2         -358.3          127.2
     1 月 3日      171.1         -175.0          -11.2
     1 月 2日       27.4          -84.7           38.6
     12月29日      128.6         -296.6          155.9
     12月28日      126.8         -414.8          281.0
     12月27日       93.4          173.6         -258.8
     12月26日      -31.2          125.3          -87.9
     12月23日     -100.5          228.3         -125.5
     12月22日      -50.0           75.9          -29.7
     12月21日       78.2          -69.1           -8.2
     12月20日       60.6          -29.1          -33.5
     12月19日        5.0          -79.5           78.8
     12月16日       67.7         -162.1           25.4
     12月15日       -3.3           66.0          -67.6
    ----------------------------------------------------
    本月以来       496.7         -782.3          219.8
    ----------------------------------------------------
    今年以来       496.7         -782.3          219.8
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)
  
 (编译 刘秀红；审校 于春红)
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