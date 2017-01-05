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亚洲 | 2017年 1月 5日 星期四 16:43 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月5日

路透1月5日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间
16:42时，1港元=0.88745人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均
溢价为23.31%，低于上交易日收盘的23.43%。
    
   公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                      4.44           4.71          1.06
 建设银行                                      5.49           5.85          1.06
 中国银行                                      3.46           3.50          1.11
 农业银行                                      3.13           3.26          1.08
 招商银行                                     18.10          18.74          1.09
 中信银行                                      6.79           5.12          1.49
 交通银行                                      5.80           5.73          1.14
 民生银行                                      9.08           8.51          1.20
 中国人寿                                     25.38          21.10          1.36
 中国平安                                     35.73          39.75          1.01
 中国太保                                     28.34          27.60          1.16
 中信证券                                     16.15          16.16          1.13
 新华人寿                                     44.90          37.40          1.35
 海通证券                                     15.66          13.86          1.27
 华能国际                                      7.06           5.04          1.58
 大唐发电                                      3.88           2.03          2.15
 华电国际                                      5.00           3.38          1.67
 中煤能源                                      5.88           3.89          1.70
 中国神华                                     16.31          15.74          1.17
 中国石油                                      8.16           5.97          1.54
 兖州煤业                                     11.04           5.50          2.26
 中国石化                                      5.75           5.71          1.13
 上海石化                                      6.79           4.28          1.79
 中海油服                                     13.13           7.34          2.02
 仪征化纤                                      4.29           1.53          3.16
 中国铝业                                      4.31           3.33          1.46
 江西铜业                                     17.95          11.28          1.79
 洛阳钼业                                      3.80           1.96          2.18
 紫金矿业                                      3.41           2.60          1.48
 马钢股份                                      2.90           2.32          1.41
 鞍钢股份                                      5.19           4.87          1.20
 重庆钢铁                                      2.52           2.38          1.19
 海螺水泥                                     17.46          21.65          0.91
 洛阳玻璃                                     25.61           5.17          5.58
 京城机电                                     11.70           3.79          3.48
 中联重科                                      4.65           3.64          1.44
 金隅股份                                      4.40           2.77          1.79
 中国国航                                      7.30           5.11          1.61
 东方航空                                      7.35           3.71          2.23
 南方航空                                      7.16           4.26          1.89
 中国远洋                                      5.34           2.71          2.22
 中海集运                                      4.12           1.62          2.87
 中集集团                                     16.09          11.88          1.53
 中海发展                                      6.98           4.44          1.77
 宁沪高速                                      8.60           9.98          0.97
 深高速                                        8.53           6.89          1.40
 成渝高速                                      5.15           2.94          1.97
 皖通高速                                     16.97           6.19          3.09
 广深铁路                                      5.71           4.83          1.33
 中国南车                                      9.90           7.18          1.55
 中国交建                                     15.42           8.96          1.94
 中国铁建                                     12.14          10.38          1.32
 中国中铁                                      9.19           6.53          1.59
 长城汽车                                     10.90           7.31          1.68
 比亚迪                                       50.43          42.60          1.33
 广汽集团                                     23.15           9.44          2.76
 青岛啤酒                                     29.60          29.25          1.14
 白云山                                       23.97          19.42          1.39
 新华制药                                     13.02           5.50          2.67
 海信科龙                                     10.78           6.27          1.94
 南京熊猫                                     14.89           7.12          2.36
 晨鸣纸业                                     10.85           8.28          1.48
 上海医药                                     19.95          18.32          1.23
 中兴通讯                                     15.88          12.62          1.42
 东方电气                                     10.79           6.96          1.75
 潍柴动力                                     10.33          12.92          0.90
 东北电气                                      8.68           2.69          3.64
 广船国际                                     31.10          12.40          2.83
 昆明机床                                      7.94           2.61          3.43
 一拖股份                                     12.40           4.46          3.13
 北辰实业                                      4.19           2.46          1.92
 创业环保                                      8.28           3.98          2.34
 中国中冶                                      4.78           2.89          1.86
 金风科技                                     17.19          12.80          1.51
 丽珠                                         59.00          45.35          1.47
 万科                                         20.93          18.42          1.28
 郑煤机                                        7.47           4.26          1.98
 大连港                                        2.84           1.37          2.34
 山东墨龙                                     10.19           2.81          4.09
 浙江世宝                                     36.26           9.36          4.37
 复星医药                                     23.61          24.00          1.11
 光大银行                                      3.94           3.62          1.23
 东江环保                                     17.75          13.12          1.52
 上海电气                                      8.42           3.52          2.70
 广发证券                                     17.22          16.62          1.17
 华泰证券                                     18.35          15.34          1.35
 东方证券                                     15.45           7.72          2.26
 光大证券                                     16.11          12.50          1.45
 招商证券                                     16.61          12.00          1.56
 
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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