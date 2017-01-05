全球贵金属：1月4日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓略降0.04%

标题新闻：美国4月商品贸易收支初值为逆差675.5亿美元，趸售库存减少0.3%
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路透1月5日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓较周二持平，同期 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓略降0.04%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,166,777.2 1月4日 26,166,777.2 1月3日 0.0 0.00% iShares 341,199,978.2 1月4日 341,348,241.5 1月3日 -148,263.3 -0.04% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李爽 审校 高琦)
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路透芝加哥5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p