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市场报道 | 2017年 1月 5日 星期四 16:42 BJT

全球贵金属：1月4日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓略降0.04%

路透1月5日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓较周二持平，同期
全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓略降0.04%。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)    日期        持仓量(盎司)    日期        变动      增减
    SPDR      26,166,777.2   1月4日     26,166,777.2   1月3日         0.0      0.00%
    iShares  341,199,978.2   1月4日    341,348,241.5   1月3日    -148,263.3   -0.04% (完)
   
      
      
    贵金属报导    基本金属报导    
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    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 李爽  审校 高琦)
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