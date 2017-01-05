国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0506 1.0486 +0.19 -0.07 1.0513 美元/日圆 116.42 117.24 -0.70 -0.39 116.87 欧元/日圆 122.32 122.92 -0.49 -0.67 123.14 美元/瑞郎 1.0204 1.0200 +0.04 +0.26 1.0178 英镑/美元 1.2271 1.2317 -0.37 -0.53 1.2336 美元/加元 1.3298 1.3300 -0.02 -0.98 1.3430 美元/离岸人民币 6.8281 6.8658 -0.55 -2.07 6.9726 澳元/美元 0.7291 0.7283 +0.11 +1.05 0.7215 新西兰元/美元 0.6971 0.6969 +0.03 +0.43 0.6941 欧元/瑞郎 1.0723 1.0711 +0.11 +0.06 1.0717 欧元/英镑 0.8560 0.8508 +0.61 +0.49 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5414 9.5517 -0.11 -0.40 9.5799 美元/挪威克朗 8.5767 8.5856 -0.10 -0.70 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 高琦/侯雪苹；审校 李爽/张明钧)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。