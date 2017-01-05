更新版 1-路透基点：2016年亚太地区贷款创三年低位，尽管中国并购活动大增

(更新内文第一和第二段中有关亚太地区银团贷款总额的数据)

路透香港1月5日 - 2016年亚太除日本银团贷款总额连续第二年下降，触及4,628亿美元的三年低点，因经济增长放缓，地缘政治冲突拖累银行贷款，尽管中国对外并购大幅增长提振北亚贷款。

2016年4,628亿美元的贷款来自1,290笔交易，较2015年的4,712.6亿美元下降1.8%，为2013年以来最低年度数据，当时1,289宗贷款的金额为4,620亿美元。2016年第四季贷款金额为1,031.4亿美元，为2012年以来最低第四季数据，同比下降1.85%。

亚太除日本最大的银团贷款市场--中国带动市场，事件驱动的融资活动支撑中国企业在海外的并购。2016年并购贷款增至808亿美元，追平之前2007年的纪录，较2015年的478.6亿美元增长近70%。

“2016年贷款市场受助于并购活动大增，中国企业扩大并购版图，进行超大规模的跨境并购，以获得技术及向本土市场以外发展，”渣打银行亚洲银团贷款和分销主管Amit Lakhwani称。

这一年全球并购的重头戏--中国化工集团(ChemChina) 以430亿瑞郎(434.5亿美元)并购瑞士种子和农药企业先正达(Syngenta) ，进行了127亿美元的过桥贷款，对亚洲贷款和并购交易尤其构成提振。

这笔有追索权贷款是来自亚洲(除日本外)的最大一笔融资，是支持中国化工收购先正达的329亿美元融资的组成部分。这宗交易尚需监管部门批准，上述融资还包含为先正达借入的202亿美元无追索权贷款。

虽然有亚洲和欧洲的银行参与了上述有追索权和无追索权贷款，但国际银行业者向中国国企提供事件推动型贷款的机会却在减少，因为中资银行继续在这个战略性领域处于领先地位。

汇丰汇控的亚太杠杆和并购融资主管Lyndon Hsu称，“2016年，我们注意到，有意参与公司并购以及杠杆收购的外资银行业务空间收窄，中资和台资银行总体上扮演更为突出的角色。”

一些中国民营企业借助外资银行开展海外并购。中国互联网巨头腾讯控股 10月份从17家中外银行获得35亿美元贷款，用于收购芬兰移动游戏开发商Supercell。

该收购是腾讯最大一笔收购交易，也是全球最大一笔对游戏开发公司的收购。这是腾讯控股首次涉足并购贷款，而在这笔贷款几个月前，腾讯刚刚完成了两笔普通贷款，较基准利率的利差较窄。

支撑中国化工集团和腾讯等公司收购交易的融资提高了香港信贷量，香港是中资企业的一个海外借贷中心。香港信贷量达到创纪录的1,060亿美元，2016年上升了22%。有登记信贷活动超过1,000亿美元的亚洲信贷市场只有中国大陆和香港。尽管2016年并购交易创纪录带来提振，但由于经济放缓，中国大陆2016年总信贷量还是下降了9.1%至1,350亿美元。

**有限的成长**

印度是主要亚洲信贷市场中的一颗明星，2016年录得最大百分比增幅，因该国借款人频繁向海外市场筹借贷款，国有石油天然气公司和制药企业筹资展开海外并购。

2016年印度海外借款交易61笔，总规模212.5亿美元，比2015年的统计数据高出37%。印尼企业也严重依赖外汇借款，推动该国2016年借款总额达到125.8亿美元，比2015年增加近50%。这两个市场都扭转了2015年的下滑局面。

日本信贷量增长8.5%至2,346.7亿美元，2015年为2,163.3亿美元；因借款人寻求在负利率环境下通过混合贷款锁定廉价长期融资。

台湾2016年出现最大年度降幅，下降27%至340亿美元，因企业疲于应对经济放缓，反映出邻国中国的类似问题。2016年大中华区信贷量2,852.2亿美元，比2015年的2,912.8亿美元下降2.1%。

澳洲信贷活动连续第二年下降，2016年信贷投放下降8.4%至728亿美元，新加坡持平于386.8亿美元。

其他亚洲绩优股公司效仿腾讯，亦能够通过渴望交易的投资者群体，来降低借款成本。

有几家高品质的公司，包括中国石油巨头--中国海洋石油 、印度国有的油气业务领头羊--ONGC Videsh Ltd 以及金融服务巨鳄黑石集团 ，则不止一次进入贷款市场筹集资金，不是用于再融资就是用于并购。

“全年流动性状况仍强劲，但交易流温和致使大多数贷款投资者努力让放贷量达到目标。这种供需不平衡导致明显竞争，进而促使大多数市场定价收窄，贷款结构更加宽松，期限延长，”Lakhwani说。

2016年还出现一些罕见的借款者，比如斯里兰卡民主社会主义共和国，香港港铁公司 ，香港机场管理局(机管局) ，马来西亚银行业者Malayan Banking Bhd 和Public Bank Bhd ，印度抵押贷款提供商Housing Development Finance Corp ，印尼国有银行Bank Negara Indonesia 等等。这让银行业者有机会向高品质借款人放贷。

大多数这些借款人是在几年之后回归贷款市场，利用定价较低和银行流动性充裕的机会。斯里兰卡在阔别贷款市场八年之后，于9月签署了规模最大的联贷案，其三年期贷款的规模从最多5亿美元提高至7亿美元。

3月份，巴基斯坦和蒙古进入贷款市场筹资。巴布亚新几内亚独立国11月首次涉足贷款市场，筹集2亿美元五年期贷款，预计1月进入联贷阶段。

**市场环境或将改变**

虽然亚洲借款人在2016年面对的贷款市场环境比较温和，但随着英国公投脱欧、特朗普赢得美国总统选举以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息等事件的影响在全球金融市场逐渐发酵，未来一年或将出现更多潜在威胁。

行业人士认为2017年的市场格局将发生变化，因预期随着中国经济继续放缓，该国相关的融资活动也会进一步下降。

“在中国相关融资活动主导了不温不火的2016年贷款市场后，2017年看起来将会不同，来自东南亚和印度的交易数量料将增加，而中国相关交易数量有可能减少，因为传言称中国当局将加大资本流动控制力度、且中国企业赴海外并购活动降温，”德意志银行亚洲贷款交易与银团业务主管Amit Khattar表示。

与此同时，银行也在审视自身策略，而且资金成本上升迫使其继续向客户转嫁成本。他们在交易低迷的情况下仍看重资金回报，将令贷款企业持续面临定价压力。

“银行继续持有过多流动资金，并报告称其不看好资产；这意味着若不发生重大事件，目前的情况将在2017年持续下去，”Lakhwani指出。

“贷款定价、特别是美元贷款的定价可能较2016年温和上升，反映出美元融资成本上涨；而投资者流动性状况仍将强劲，”Khattar说。(完) (编译 王丽鑫/孙国玉/王颖/杜明霞/徐文焰；审校 戴素萍/张涛/龚芳/艾茂林/高琦/孙茉莉)