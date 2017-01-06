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亚洲 | 2017年 1月 6日 星期五 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：273天期国库券决标贴现率料在0.50-0.52%

* 标售标的：273天期国库券
    * 标售时间：周五(6日)
    * 标售金额：暂定金额250亿台币
    * 预测区间：0.50-0.62%
    * 受访机构：五家

    路透台北1月5日 - 路透周四调查显示，由于台湾央行因应今年内外部诸多变局，刻意维持宽松，预料明
日标售的273天期国库券决标贴现率在0.50-0.52%。

    路透调查五家金融机构，包括三家本地商银、两家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.50-0.5
3%。 
    
    台湾央行本月标售的1,000亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.542%，落于市场预估区间0.510-0.
575%，较前次标售均标低0.041个百分点。 
    
    周五将标售的273天期106-1期国库券，暂定金额250亿台币，1月9日(周一)发行。     

    以下为各银行的看法重点分析：
    
    --美国总统川普即将上任，其主张的贸易保护主义对台湾经济伤害极大，台湾又缺乏足够的内需市场支撑
，面对可能的外部影响变数，央行仍将采行宽松政策因应。
    
    --1月标售的一年期定存单利率符合预期，虽然金额降为1,000亿台币，但仍较前次低了0.041个百分点，
预估此次273天期国库券得标利率落在0.50-0.52%，以符合定存单利率下滑的趋势。
    
    --农历春节前虽然市场资金宽松，不过毕竟是年关，期间还有国库借款变数干扰，因此银行操作仍心态审
慎，不至于过度追低利率，跌破0.50%不易。
    
    --除了明日标售250亿台币国库券外，还有标售250亿台币两年期公债，农历年关前还有250亿台币五年期
公债，以及300亿台币的182天期国库券要标售，筹码供应不少。
    
      
    以下为2014年以来国库券发行细节：
    
  2016年
  标售日期     发行天期     发行金额    决标贴现率      投标倍数
    12月13日          182       299.5*        0.530             2.78
     7月28日          273          300        0.300             2.71
     4月27日          364          300        0.358             3.16
     2月02日          182          200        0.355             4.30
     1月26日          182       273.5*        0.380             1.62
     1月19日           91          300        0.330             2.67
     1月13日          273          300        0.350             1.98
  2015年
  标售日期     发行天期     发行金额    决标贴现率      投标倍数
    12月28日          182          350        0.315             2.06
     8月13日           91          250        0.386             2.89
     7月30日          273          300        0.460             3.62
     4月10日          364          250        0.495             3.67
     3月24日           91          350        0.477             2.86
      2月2日           91          300        0.480             2.03
     1月13日          182          250        0.490             3.02
      1月7日          273         287*        0.550             2.10
  2014年
  标售日期     发行天期     发行金额    决标贴现率      投标倍数
    12月26日          182          350        0.530             3.87
    12月24日           91          300        0.500             1.94
     8月13日          182          200        0.410             4.36
     7月11日          273          200        0.423             4.20
     5月 8日           28         245*        0.319             4.36
     3月31日           91          200        0.388             4.00
     3月26日          364          250        0.500             3.21
     2月21日          273          250        0.449             3.20
     1月13日          182          250        0.497             2.96
   注：*表不足额标售。(完) 

 (记者 董永年； 审校 曾祥进)
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