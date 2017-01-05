菲律宾央行：总裁称央行仍有应对经济风险的政策空间

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
路透马尼拉1月5日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周四表示，该央行仍有政策空间，可以应对经济增长面临的下行风险，并缓冲金融市场动荡带来的挑战。
泰谭柯指出，可能损及今年经济增长的因素包括全球经济增长疲弱、美国货币政策方向以及国内政治。
但泰谭柯称，如果这些风险真的出现，央行有“充裕的应对政策”。
泰谭柯指出，菲律宾有足够的缓冲来应对全球和国内震荡，并称预计今年经济会有“相对较好”的表现。
“经济会继续展现相对力道，”泰谭柯在一场商业论坛上表示。“我们已实现连续71季不间断的成长。”
泰谭柯重申，央行的政策决定不必与美联储步调一致。美联储上月加息，并暗示2017年加息步伐将加快。(完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。