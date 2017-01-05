菲律宾央行：总裁称央行仍有应对经济风险的政策空间

路透马尼拉1月5日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周四表示，该央行仍有政策空间，可以应对经济增长面临的下行风险，并缓冲金融市场动荡带来的挑战。

泰谭柯指出，可能损及今年经济增长的因素包括全球经济增长疲弱、美国货币政策方向以及国内政治。

但泰谭柯称，如果这些风险真的出现，央行有“充裕的应对政策”。

泰谭柯指出，菲律宾有足够的缓冲来应对全球和国内震荡，并称预计今年经济会有“相对较好”的表现。

“经济会继续展现相对力道，”泰谭柯在一场商业论坛上表示。“我们已实现连续71季不间断的成长。”