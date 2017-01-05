亚洲橡胶：TOCOM期胶受日圆升值影响下跌，亦受沪胶牵累

东京工业品交易所(TOCOM)6月期胶 <0#2JRU:>收跌0.3日圆至每公斤273.1日圆(2.36美元)。但在晚盘交易时段中，曾触及278.2日圆，为2016年12月19日以来的最高水平。

上海期货交易所交投最活跃的5月期胶 跌190元人民币，收报每吨18,075元(2,630)。

新加坡商品交易所(SICOM)2月期胶 最新报每公斤196.5美分，跌5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧/侯雪苹；审校 孙茉莉/艾茂林)