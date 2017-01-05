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亚洲 | 2017年 1月 5日 星期四 17:45 BJT

台湾金融：去年前11月整体银行税前盈余年减4.6%，因呆帐增提--金管会

路透台北1月5日 - 台湾金管会周四公布，2016年前11月整体银行税前盈余为2,835.9亿台币，较上年同期减少4.6%，主要因为银行呆帐提列较上年同期增提245亿至426亿台币。

金管会银行局副局长庄琇媛在一场记者会并表示，去年前11月整体银行大陆地区分行税前盈余7.3亿台币、年减17.9%，主因前11月人民币汇损达17亿台币，上年同期汇损则为13亿台币，若不考虑汇损的话，应该可以大致持平。

“去年全年(整体银行获利)破3,000亿应该还是很有机会。”她说。

金管会也公布，去年前11月整体银行OBU税前盈余则为664.6亿台币，年减7.3%。

据金管会统计，2015年台湾整体银行业获利达3,195亿台币，为历史次高，仅次于2014年的3,201亿台币。(完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)
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