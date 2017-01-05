台湾金融：去年前11月整体银行税前盈余年减4.6%，因呆帐增提--金管会

路透台北1月5日 - 台湾金管会周四公布，2016年前11月整体银行税前盈余为2,835.9亿台币，较上年同期减少4.6%，主要因为银行呆帐提列较上年同期增提245亿至426亿台币。

金管会银行局副局长庄琇媛在一场记者会并表示，去年前11月整体银行大陆地区分行税前盈余7.3亿台币、年减17.9%，主因前11月人民币汇损达17亿台币，上年同期汇损则为13亿台币，若不考虑汇损的话，应该可以大致持平。