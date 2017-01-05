台湾金融：金管会就国际板债券不可赎回年限等新规听取保险业者建议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
路透台北1月5日 - 台湾金管会周四邀集保险业者针对国际板债券不可赎回年限等海外投资新规进行了解，主要是听取业者建议，目前还没有定论。
金管会保险局副局长施琼华今日在一场记者会并指出，保险业者最担心的规范就是国际板债券不可赎回年限的规定，公会建议年限由六年降至三年，主要考量国际板债券的实务特性。
“但(业者)还是要考量资产负债配合。”她说。
至于金管会原先拟定将保险业投资大陆有价证券占海外投资限额由10%降为5%的部分，她则称，“业者建议维持不变，这部分我们会再考量。”
据路透此前获得的台湾金管会给予保险业者的文件显示，鉴于目前台湾国际板债券具有发行人提前赎回条款者占相当比重，为利保险业资产负债配合管理，金管会拟定草案将限制保险业投资国际板债券不可赎回年限至少满六年。 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。