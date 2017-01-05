台湾金融：金管会就国际板债券不可赎回年限等新规听取保险业者建议

路透台北1月5日 - 台湾金管会周四邀集保险业者针对国际板债券不可赎回年限等海外投资新规进行了解，主要是听取业者建议，目前还没有定论。

金管会保险局副局长施琼华今日在一场记者会并指出，保险业者最担心的规范就是国际板债券不可赎回年限的规定，公会建议年限由六年降至三年，主要考量国际板债券的实务特性。

“但(业者)还是要考量资产负债配合。”她说。

至于金管会原先拟定将保险业投资大陆有价证券占海外投资限额由10%降为5%的部分，她则称，“业者建议维持不变，这部分我们会再考量。”