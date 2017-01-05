中国期市：铁矿石和螺纹钢价格跳涨，追随基本金属涨势

路透北京1月5日 - 在基本金属涨势带动下，中国铁矿石和螺纹钢价格周四跳涨，铁矿石结束连续三天的跌势。市场重燃对政府支出将刺激建筑和基础设施需求的希望，基本金属上扬。

从铜到铝等一系列有色金属上扬，之前中国在周三稍晚公布了一项1,150亿美元的铁路建设计划，这将需要大量的线路和铁轨。

上海期交所主力5月螺纹钢合约 结算价涨2%报每吨2,953元人民币(429.20美元)。该合约周三曾触及六周低点。

大连商品交易所铁矿石合约 收升1.8%至每吨548.5元人民币。

中国国内铁矿石库存CUS-STKTOT-IORE保持在两年半高位，上周增加9万吨至近1.11亿吨的水准。