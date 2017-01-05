中国期市：铁矿石和螺纹钢价格跳涨，追随基本金属涨势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
路透北京1月5日 - 在基本金属涨势带动下，中国铁矿石和螺纹钢价格周四跳涨，铁矿石结束连续三天的跌势。市场重燃对政府支出将刺激建筑和基础设施需求的希望，基本金属上扬。
从铜到铝等一系列有色金属上扬，之前中国在周三稍晚公布了一项1,150亿美元的铁路建设计划，这将需要大量的线路和铁轨。
上海期交所主力5月螺纹钢合约 结算价涨2%报每吨2,953元人民币(429.20美元)。该合约周三曾触及六周低点。
大连商品交易所铁矿石合约 收升1.8%至每吨548.5元人民币。
中国国内铁矿石库存CUS-STKTOT-IORE保持在两年半高位，上周增加9万吨至近1.11亿吨的水准。
“鉴于中国的库存水平以及2017年陆续将新增的供应，我们仍对铁矿石持看空观点，”荷兰合作银行分析师称。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。