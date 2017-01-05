台湾央行：外在环境不确定性因素多，有信心维持市场秩序--外汇局长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
路透台北1月5日 - 受国际美元走弱、人民币走扬带动，周四台币兑美元 爆量收升。台湾央行外汇局长颜辉煌称，今年不确定因素仍很多，除美联储(FED)升息外，还有德国等欧洲国家将选举等，市场波动可能会很大，央行将维持新台币汇率的相对稳定。
他表示，美元反转走低，主要是美国FED称特郎普上任后推行的财政政策的规模大小，以及如何影响到美国经济仍有高度的不确定性。
〞送走2016年，迎接更多不确定的2017年。〞颜辉煌说。
他指出，外在环境不确定性虽很高，今年市场波动可能会很大，台湾央行绝对会随时关注市场动态，以及政经情势的发展，并随时采取妥适的因应措施。
颜辉煌说，台湾央行将维持台币汇率的相对稳定，及建立有秩序的外汇市场，〞我们相信我们可以做得到；不管外在环境怎么样。〞
此外，他并称，除特郎普上任不确定因素外，还包括美国FED今年将升息三次或两次，就连美国FED都无法预测；加上三月底英国启动脱欧机制，以及接下来德国等将进行大选等，显示今年不确定因素很多；央行会随时关注市场动稳发展。(完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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