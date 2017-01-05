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亚洲 | 2017年 1月 5日 星期四 18:15 BJT

国际油市：沙特阿美可能将2月原油供应量削减最多7%--消息

路透新加坡/新德里1月5日 - 三位知情消息人士周四称，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已开始在全球与客户商议2月沙特装船的原油供应可能减少高达7%。

此次可能削减供应，旨在兑现沙特的减产承诺。石油输出国组织(OPEC)此前达成协议，减少原油产量以缓解全球原油过剩并推升价格。

其中一位消息人士说，沙特阿美目前正在评估可能减少哪些品级原油的供应。

沙特的石油买家预计将在1月10日之前，接到2月原油供应分配情况的通知。(完)

(编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)
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