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亚洲 | 2017年 1月 5日 星期四 18:27 BJT

《全球汇市》人民币大涨重创美元，中国采取行动打击投机客

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0503  1.0486  +0.16  -0.10  1.0513
    美元/日圆            116.56  117.24  -0.58  -0.27  116.87
    欧元/日圆         122.47  122.92  -0.37  -0.54  123.14
    美元/瑞郎            1.0195  1.0200  -0.05  +0.17  1.0178
    英镑/美元            1.2286  1.2317  -0.25  -0.41  1.2336
    美元/加元            1.3293  1.3300  -0.05  -1.02  1.3430
    美元/离岸人民币      6.8263  6.8658  -0.58  -2.10  6.9726
    澳元/美元            0.7291  0.7283  +0.11  +1.05  0.7215
    新西兰元/美元        0.6973  0.6969  +0.06  +0.46  0.6941
    欧元/瑞郎         1.0708  1.0711  -0.03  -0.08  1.0717
    欧元/英镑         0.8548  0.8508  +0.47  +0.35  0.8518
    欧元/瑞典克朗     9.5266  9.5517  -0.26  -0.56  9.5799
    美元/挪威克朗        8.5727  8.5856  -0.15  -0.74  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 李春喜/白云/刘秀红/孙茉莉; 审校 艾茂林/蔡美珍/张明钧/李爽)
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