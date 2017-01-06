重温稿--台湾货币市场：短率持稳，国库钜额借款无碍宽松基调

* 国库钜额借款无碍宽松，短率大致持稳 * 行库加入兑换新钞行列，影响犹待观察 * 农历年前短票利率比照七天拆款成交 记者 董永年 路透台北1月5日 - 台湾银行间短率周四大致持稳。资金调度人员指出，虽然这两天有国库钜额借款，但 提存期初的宽松环境，令此一紧缩因子犹如投入湖面的小石头，仅产生微小涟漪。 交易员表示，虽然大型龙头银行受国库借款以及去年底大幅放贷影响，要等到月中才会开门拆出。但市场 气氛丝毫未受影响，拆给大型票券商的七天借款，利率仅0.38%。且因票券商以卖票为主，拆款额度也偏低。 〞农历年前可以说很好过。〞一位票券商资调人士表示。 另一大型商业银行资调人员也称，今日没有拆入需求，感觉市场相当宽裕。 根据资调人士表示，国库于昨日与今日集中钜额借款逾1,100亿台币。 另一大型票券商资调人士指出，由于已有行库加入兑换新钞行列，因此接下来的资金情势还要观察。但若 以这两天卖票的热烈程度来看，农历年关应该会轻松度过。 因应农历年新钞需求，台湾银行从2016年12月28日起至2017年1月16日陆续排定银行提领新钞。根据央行 统计，1月4日的通货发行数为1兆(万亿)9,674亿余台币，较上日约增加145.3亿。 本地时间18:27 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.962 32.260 台湾加权股价指数<.TWII 9,358.14 9,286.96 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.172% 0.172% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.171-0.250% 0.171-0.250% --一周拆款利率区间 0.175-0.430% 0.173-0.440% --两周拆款利率区间 0.180-0.400% 0.173-0.400% **短票需求强劲** 短票方面，票券商交易员指出，市场需求热络依旧，票有些不够卖。农历年前短票利率比照七天拆款成交 。跨农历年短票成交利率则在0.42%。 〞利率有点乱，但趋势向下。〞一位票券商交易员说。 今日农历年前自保短票利率承作利率往区间低位靠拢，主要在0.38-0.40%；跨农历年自保短票利率承作区 间主要成交在0.42%左右。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.431%，区间在0.37-0.49%，成交金额42.25亿 台币；前日加权平均利率为0.410%，区间在0.38-0.50%，成交金额19.03亿台币。属于60天级距但落点在农历 年后、天期约31-32天的自保短票成交加权平均利率在0.425%，区间在0.29-0.50%，成交金额52.83亿台币。 台湾央行周四发行1,340.8亿台币定存单，较今日到期定存单金额1,259.2亿台币，发行余额增81.6亿台币 。央行存单到期尚有周五的1,757亿台币。 拆款中心资料 显示，周四银行超额准备为359亿台币，累计超额准备为860亿台币、加计前期1%的超 额准备为2,514亿台币。 **RP资金分配略不均** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，提存期初利率回归正常水准，不过市场资金分配有点不均， 银行端对利率要求仍偏高。 〞昨天下午投信原本要回钱，今早又都加钱，猪羊变色。〞一位大型票券商交易员表示。 另一大型证券商交易员则称，资金宽松到感觉利率有机会调降，但因卡在农历年关，所以还是小心谨慎点 好。 今日证券商与金融机构短天期作公债RP利率在0.30-0.33%，银行利率在0.33-0.34%；公司债附买回利率持 平在0.40-0.42%；跨农历年后的公债成交同上日在0.33-0.36%，公司债则落在0.43-0.44%。年后落点成交较少 。 票券商方面利率变化不大，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率参考区间在0.23-0.28%；而跨 农历年后公债参考利率在0.30-0.36%；公司债利率主要成交在0.34-0.42%，上日在0.35-0.42%。(完) (审校 曾祥进)