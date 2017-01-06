台湾汇市：台币早盘一度创逾三周新高，因美元走弱及外资续汇入

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透台北1月6日 - 台币兑美元 周五早盘续升，一度创逾三周新高。交易员称，国际美元走软，加上外资进场抛汇，带动台币持续往升值方向挺进；惟进口商逢低进场买入美元，抑制台币升势。
他们表示，在美元走低带动下，短线台币等亚币料将持续偏升，但还要看人民币和外资的脸色，早盘市场企图挟外资汇入的力道，测试31.800整数价位。
〞31.800这里是很重要的关卡，如果升破了，接下来就看31.500了，但有进口商等买汇力道抗衡，应该不容易升破。〞一大型银行交易员说。
他指出，台币历经昨天一路强攻后，今天应该不会再出现盘中一度劲升3、4角的大行情，再加上出口商纷纷收手、进口商和散户则逢低进场捡便宜，料今天台币将呈小升格局。
另一大型银行交易员表示，随美元走软，今天早盘台币持续走升，且从昨天央行未大动作进场干预来看，显示央行评估在美元弱、亚币走强之际，此时不宜逆势而为，且适度放手让台币适度走升。
台币早盘最高升至31.856，创逾三周盘中新高，此前盘中高点为2016年12月14日的31.751。
人民币兑美元中间价 周五报6.8668元，较上日的6.9307元大涨639点，0.93%的单日涨幅仅次于2005年7月汇改当日。
本地时间10:00，台币兑美元报31.896，上日收报31.962；韩元兑美元 报1,189.0，上日收在1,186.3；台股 则涨0.05%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘进一步扩增；目前一个月美元/台币远汇 报31.854/31.874，上日收在31.750。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.850-31.920。
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路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
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