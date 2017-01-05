东南亚股市：受全球股市涨势提振收高，菲律宾股市接近两个月高位

路透1月5日 - 东南亚股市周四收高，因隔夜美股上涨，且本周稍早全球各国公布了一系列乐观的制造业数据提振人气。

隔夜美国股市继续上涨，道琼工业指数接近20,000点大关。而全球股市周四也上涨，得益于中国强劲的经济数据。

菲律宾股市 收高2.5%至近两个月最高水准。此前该国央行总裁表示，他预计菲律宾经济将维持增长动能。

这是菲律宾股市连续第三日上涨，得益于外资大举买入。

外国投资者周四买超7.279亿披索，前一日买超1.84亿。

“我认为政府经济团队描画的乐观图景助推了市场的表现，”AB Capital Securities分析师Jose Vistan说。

“菲律宾央行总裁称今年经济增长速度预计在7%，这应该会令菲律宾位列东南亚国家中增长最快之列。”

工业和金融股领涨大盘，其中SM Investments 收高6%，创下逾两个月高位。

新加坡股市 上涨1.1%，房地产和金融股领涨。

星展集团控股 上涨1.6%。

马来西亚股市 走坚0.75%，收在近两个月高位附近，受助于金融和电信股的涨势。马来亚银行 上涨1.36%。

泰国股市 上涨0.5%，收在21个月高位，越南股市 也小幅上涨。

涨跌 当日 今年以来 2016年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 358.66 4.67 +1.32 +2.60 349.57

新加坡 2954.14 32.83 +1.12 +2.55 2880.76

马来西亚 1659.82 12.35 +0.75 +1.10 1641.73

泰国 1571.05 7.47 +0.48 +1.82 1542.94

印尼 5325.50 24.32 +0.46 +0.54 5296.71

菲律宾 7209.44 178.49 +2.54 +5.39 6840.64

越南 675.81 1.11 +0.16 +1.65 664.87

(完)

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