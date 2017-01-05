版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 5日 星期四 19:01 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下跌，受马币走强等因素拖累

路透吉隆坡1月5日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日收低，受马币走强拖累，而且棕榈油期货追随大商所相关油类产品的疲弱表现。

指标3月棕榈油期货 收低1.4%，报每吨3,096马币，创下12月20日以来最大单日跌幅。

成交量为41,198口。

“毛棕榈油因马币上涨而承压，”吉隆坡一期货交易商补充称，人民币走强亦对中国大宗商品价格构成压力。

大商所5月豆油期货 跌0.4%，5月棕榈油期货 下挫1.3%。

芝加哥期货交易所(CBOT)3月豆油期货 涨0.1%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐