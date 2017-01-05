马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下跌，受马币走强等因素拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
路透吉隆坡1月5日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日收低，受马币走强拖累，而且棕榈油期货追随大商所相关油类产品的疲弱表现。
指标3月棕榈油期货 收低1.4%，报每吨3,096马币，创下12月20日以来最大单日跌幅。
成交量为41,198口。
“毛棕榈油因马币上涨而承压，”吉隆坡一期货交易商补充称，人民币走强亦对中国大宗商品价格构成压力。
大商所5月豆油期货 跌0.4%，5月棕榈油期货 下挫1.3%。
芝加哥期货交易所(CBOT)3月豆油期货 涨0.1%。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。