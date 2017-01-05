国际油市：亚洲高硫柴油价差攀升至逾一个月高位，受印尼需求支撑

路透新加坡1月5日 - 亚洲高硫柴油价差周四攀升至逾一个月高位，交易商称这是受印尼的现货需求支撑。

路透数据显示，含硫2,500 ppm柴油的现货价差上涨0.18美元至每桶负0.31美元，为11月15日以来最高。

印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)正在求购50万桶1月份船期的2,500ppm柴油，交易商称这支撑了市场需求。

印尼从1月起将本国柴油的含硫量从3,500 ppm削减至2,500 ppm。

不过一位知情人士表示，大部分高硫柴油需求预计会得到本土炼厂供给的满足。

北塔米纳副董事长Ahmad Bambang表示，预计该公司今年将主要进口含硫350 ppm和500 ppm柴油。

北塔米纳一位拒绝透露姓名的高管表示，高质量柴油和汽油的需求正在上升，因较低和较高级别油品之间的价差在收窄。

交易商表示，北塔米纳还在求购44万桶2-5月装船的含硫500 ppm柴油。

他们还表示，缅甸的柴油需求也在增加。

新加坡现货市场上有一笔柴油和一笔航煤成交。

兴隆以较1月23-27日新加坡平均报价每桶贴水0.10美元的价格，从道达尔购入15万桶船期为1月23-27日的含硫500ppm柴油。

兴隆以较1月25日-2月1日新加坡平均报价每桶贴水0.50美元的价格，从道达尔购入10万桶船期为1月25-29日的航煤。(完)

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