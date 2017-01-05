国际油市：亚洲燃料油价差走阔，因新加坡库存降至25个月低点

路透新加坡1月5日 - 亚洲近月燃料油价差周四走阔至数月高位，此前新加坡在岸燃料油库存降至25个月低点。

380-cst燃料油近月报价较新加坡报价的价差走阔至每吨4.75美元，创下2015年6月以来最高，前一交易日价差为3.50美元。

180-cst燃料油价差涨至每吨4美元，为11月16日以来最高，前一交易日为2.25美元。

新加坡国际企业发展局(IES)周四公布的数据显示，1月4日止当周，13家大型油企及石油储存企业的燃料油在岸库存降至1,860万桶。减少358万桶，创下3月23日以来最大降幅。

库存料在1月和2月回升，因届时更多燃料油将从西方运抵新加坡。

交易商称，库存下降可以归因于1月底中国春节前将有更多船货运往中国。

IES数据显示，1月4日止当周，从新加坡运往中国大陆的燃料油约为200,166吨，另有253,944吨运往香港。

尽管380-cst燃料油成交了七笔实货交易，但在油价方向持续不明之际，石油交易商依旧持谨慎态度。(完)

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