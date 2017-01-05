国际油市：亚洲石脑油跨月价差转为小幅逆价差，为12月16日来首次

路透新加坡1月5日 - 亚洲石脑油跨月价差周四处在小幅逆价差态势，为12月16日以来首次，受强劲需求以及交易商预期2月份到达亚洲的西方船货减少的支撑。

2月下半月与3月下半月之间的逆价差为0.75美元。逆价差反映基本面强劲，相反正价差通常表明市场供给较多。

“欧洲市场目前坚挺，对于卖方来说将西方船货运往亚洲利润较少，”一位在新加坡的交易员说。

他还表示，裂解装置运营商也将发现用液化石油气(LPG)来代替石脑油更有吸引力，因石脑油成本攀升。

至于需求，韩国的乐天化学已锁定约10万吨2月下半月运抵大山和丽水的规格未定石脑油，价格为成本加运费(C&F)每吨较日本报价贴水1.50-2.00美元。

亚洲汽油裂解价差稍稍下降，至两日低点每桶11.02美元，不过相比于本周早些时候，新加坡的现货交易相对活跃。

新加坡市场上有四笔、总计20万桶汽油成交，创下12月29日以来最多交易数量。

官方数据显示，1月4日止当周新加坡陆上轻质馏分油库存小升约0.4%或4.9万桶，达到五周高位1,240万桶。(完)

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