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亚洲 | 2017年 1月 5日 星期四 20:31 BJT

亚洲橡胶：1月5日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透1月5日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘
收市价：

     合约        日盘    成交量   晚盘     成交量
    *  1月      272.1      20    270.8          1
    *  2月      268.9      44    270.5          7
    *  3月      271.9      76        -          - 
    *  4月      268.5     512    268.8        274
    *  5月      271.4    1993    270.2        645 
    *  6月      273.1    7213    272.4       1618

    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 于春红; 审校 王洋)
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