美国热股：福特汽车扩大对亚马逊Alexa应用，车用数字个人助理竞争升温

路透1月5日 - 福特汽车 在旗下车辆中扩大对亚马逊 Alexa个人助理的应用。驾驶人可以与车辆交谈，查询附近快餐店或天气预报等诸多讯息。福特藉此取得一大进步，将原本为家庭住宅而开发的技术运用到了汽车上。