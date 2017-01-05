版本:
中国
市场报道 | 2017年 1月 5日 星期四 22:40 BJT

美国热股：福特汽车扩大对亚马逊Alexa应用，车用数字个人助理竞争升温

路透1月5日 - 福特汽车 在旗下车辆中扩大对亚马逊 Alexa个人助理的应用。驾驶人可以与车辆交谈，查询附近快餐店或天气预报等诸多讯息。福特藉此取得一大进步，将原本为家庭住宅而开发的技术运用到了汽车上。

福特汽车周三收报13.17美元，周四盘初跌0.11%，报13.16美元。

亚马逊周三收报757.18美元，周四盘初涨1.3%，报767.02美元。(完) 　　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐