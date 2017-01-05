美国热股：福特汽车扩大对亚马逊Alexa应用，车用数字个人助理竞争升温

标题新闻：美国4月商品贸易收支初值为逆差675.5亿美元，趸售库存减少0.3%
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路透1月5日 - 福特汽车 在旗下车辆中扩大对亚马逊 Alexa个人助理的应用。驾驶人可以与车辆交谈，查询附近快餐店或天气预报等诸多讯息。福特藉此取得一大进步，将原本为家庭住宅而开发的技术运用到了汽车上。
福特汽车周三收报13.17美元，周四盘初跌0.11%，报13.16美元。
亚马逊周三收报757.18美元，周四盘初涨1.3%，报767.02美元。(完)
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路透芝加哥5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p