美国热股：梅西百货及Kohl's双双调降2016年财测，盘初重挫12%以上

标题新闻：美国4月商品贸易收支初值为逆差675.5亿美元，趸售库存减少0.3%
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路透1月5日 - 梅西百货 及Kohl's 在假期销售降幅高于预估后，周三双双下调年度获利预估。
梅西百货周三收报35.84美元，周四盘初急跌12.8%，报31.25美元。
KOHL'S CORP周三收报51.88美元，周四盘初重挫18.45%，报42.31美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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路透芝加哥5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p