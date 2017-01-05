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市场报道 | 2017年 1月 5日 星期四 22:37 BJT

美国热股：梅西百货及Kohl's双双调降2016年财测，盘初重挫12%以上

路透1月5日 - 梅西百货 及Kohl's 在假期销售降幅高于预估后，周三双双下调年度获利预估。

梅西百货周三收报35.84美元，周四盘初急跌12.8%，报31.25美元。

KOHL'S CORP周三收报51.88美元，周四盘初重挫18.45%，报42.31美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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