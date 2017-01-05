全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升第二天，受海岬型船运费上涨带动

路透1月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四上升，为本周内第二天上涨，受海岬型船运费上升带动。

整体乾散货运价指数 升14点，或1.44%，报983点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上升85点，或5.08%，至1,759点。海岬型船舶日均获利增加766美元，报13,176美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

船务公司表示，主要亚洲航线的海岬型船运价至少在未来两周保持在高位，因中国和澳洲天气恶劣，导致海岬型船供应收紧。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升30点或3.72%，报837点。日均获利上涨233美元，报6,692美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌25点，至795点；灵便型船运价指数 跌18点，报521点。(完)