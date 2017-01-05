全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升第二天，受海岬型船运费上涨带动

标题新闻：石油输出国组织(OPEC)正就限产协议是否包括尼日利亚进行讨论-与会代表
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四上升，为本周内第二天上涨，受海岬型船运费上升带动。
整体乾散货运价指数 升14点，或1.44%，报983点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上升85点，或5.08%，至1,759点。海岬型船舶日均获利增加766美元，报13,176美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
船务公司表示，主要亚洲航线的海岬型船运价至少在未来两周保持在高位，因中国和澳洲天气恶劣，导致海岬型船供应收紧。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升30点或3.72%，报837点。日均获利上涨233美元，报6,692美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌25点，至795点；灵便型船运价指数 跌18点，报521点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿5月25日 - 美国农业部(USDA)周四公布，5月18日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 201.9 342.9 544.8 261.8 342.9 28,398.3 20,639.2 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5 27.8 玉米 457.2 0.5 457.7 473.1 0.5 53,255.8 41,815.6 高粱 -3.2 0.0
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选