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市场报道 | 2017年 1月 6日 星期五 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货上涨1.6%，因美元下跌

路透芝加哥1月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周四上涨1.6%，至11月25日来最高水准，交易商说，因美元下跌引发一轮空头回补。

技术买盘扶助提振小麦期货。在隔夜交易时段，指标3月软红冬麦合约 在50日移动均线寻获支持。

交易商表示，预期下周基金重新平衡权重将可能令小麦价格上涨，在这之前，投资者调整仓位。

CBOT-3月小麦 周四盘中升穿100日移动均线，为6月22日来首次。

CBOT-3月小麦合约 收高7-3/4美分，报每蒲式耳4.26-1/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为124,665口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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