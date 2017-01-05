纽约期市：原糖从七周高位下跌，因尾盘出现一波卖盘

路透纽约/伦敦1月5日 - 洲际交易所(ICE)近月原糖期货周四收低，因尾盘出现一波卖盘，令其从七周高位掉头回落，终结六日连涨势头，但最大消费国印度甘蔗产量前景减弱，令远月原糖合约走坚。

阿拉比卡咖啡和可可持坚，受助于美元兑一篮子主要货币 大跌。

洲际交易所(ICE)3月原糖期货 收跌0.11美分，或0.5%，报每磅20.78美分，此前触及21.18美分峰值，为11月中来近月合约最高水准。该合约在略高于100日移动均线的水准失去上行动能。

包括5月合约 在内的其他原糖合约收高。

原糖价格过去几日急升，因印度哈拉施特拉邦甘蔗供应不足，导致一些糖厂暂停压榨，并推高国内糖价。

交易员表示，基金在今日稍早重新建立净多头头寸，且印度贸易部长Nirmala Sitharaman向该国记者表示，印度不打算在短期内降低糖进口税，令市场得到进一步提振。

白糖期货 收低3.70美元，或0.7%，收于每吨546.50美元。

3月罗布斯塔咖啡 收跌11美元，或0.5%，报每吨2,154美元。

3月阿拉比卡咖啡 收涨1.95美分，或1.4%，报每磅1.4375美元。

纽约3月可可 收升25美元，或1.1%，报每吨2,262美元，市场在周二触及2013年4月来最低2,119美元后，继续向上修正。

3月伦敦可可 收涨3英镑，或0.2%，报每吨1,809英镑。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)