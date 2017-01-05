纽约期市：原糖从七周高位下跌，因尾盘出现一波卖盘

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
路透纽约/伦敦1月5日 - 洲际交易所(ICE)近月原糖期货周四收低，因尾盘出现一波卖盘，令其从七周高位掉头回落，终结六日连涨势头，但最大消费国印度甘蔗产量前景减弱，令远月原糖合约走坚。
阿拉比卡咖啡和可可持坚，受助于美元兑一篮子主要货币 大跌。
洲际交易所(ICE)3月原糖期货 收跌0.11美分，或0.5%，报每磅20.78美分，此前触及21.18美分峰值，为11月中来近月合约最高水准。该合约在略高于100日移动均线的水准失去上行动能。
包括5月合约 在内的其他原糖合约收高。
原糖价格过去几日急升，因印度哈拉施特拉邦甘蔗供应不足，导致一些糖厂暂停压榨，并推高国内糖价。
交易员表示，基金在今日稍早重新建立净多头头寸，且印度贸易部长Nirmala Sitharaman向该国记者表示，印度不打算在短期内降低糖进口税，令市场得到进一步提振。
白糖期货 收低3.70美元，或0.7%，收于每吨546.50美元。
3月罗布斯塔咖啡 收跌11美元，或0.5%，报每吨2,154美元。
3月阿拉比卡咖啡 收涨1.95美分，或1.4%，报每磅1.4375美元。
纽约3月可可 收升25美元，或1.1%，报每吨2,262美元，市场在周二触及2013年4月来最低2,119美元后，继续向上修正。
3月伦敦可可 收涨3英镑，或0.2%，报每吨1,809英镑。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。