澳新经济指标预测--1月6日-1月13日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月2日当周 1月6日(五) 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 11月 逆差5 逆差15.41 进口 -- +2.0% 出口 -- +1.0% 1月8日(日) 2230 澳洲AIG建筑业指数 12月 -- 46.6 1月9日当周 1月9日(一) 0030 澳洲建筑许可 11月 -- -12.6% 民间住宅建筑许可 -- -3.4% 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 1月10日(二) 0030 澳洲零售销售(较前月) 11月 -- +0.5% 1月10-11日 2330 澳洲消费者信心指数(较前月) 1月 -- -3.9% 1月11日(三) 暂无重要经济指标公布 1月12日(四) 暂无重要经济指标公布 1月13日(五) 暂无重要经济指标公布 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李婷仪 审校 张涛)