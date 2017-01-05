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亚洲 | 2017年 1月 6日 星期五 06:07 BJT

****澳新经济指标预测--1月6日-1月13日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值        前值
    
    1月2日当周
    
    1月6日(五)
    0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)             11月      逆差5     逆差15.41
                      进口                                     --          +2.0%
                      出口                                     --          +1.0% 
    
    1月8日(日)
    2230 澳洲AIG建筑业指数                         12月        --          46.6
    
    1月9日当周
    
    1月9日(一)
    0030 澳洲建筑许可                              11月        --         -12.6%
             民间住宅建筑许可                                  --          -3.4%
    2145 新西兰建筑许可                            11月        --          +2.6%
    
    1月10日(二)
    0030 澳洲零售销售(较前月)                      11月        --          +0.5%

    1月10-11日
    2330 澳洲消费者信心指数(较前月)                 1月        --          -3.9% 
    
    1月11日(三)
    暂无重要经济指标公布
    
    1月12日(四)
    暂无重要经济指标公布
    
    1月13日(五)
    暂无重要经济指标公布  (完)
    
  
  
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               

    已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 李婷仪 审校 张涛)
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