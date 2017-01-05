日韩经济指标预测--1月6日-1月13日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月2日当周 1月5日(四) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超2,167 外资投资日本股票(亿日圆) 买超1,141 1月6日(五) 0000 日本加班工资 11月 -- -1.4% 1月9日当周 1月9日(一) 暂无重要经济数据预定公布 1月10日(二) 0500 日本消费者信心指数 12月 -- 40.9 2300 韩国失业率 12月 -- 3.6% 2350 日本外汇储备(亿美元) 12月 -- 12,193 1月11日(三) 0300 韩国出口价格(较上年同期) 12月 -- +3.8% 进口价格(较上年同期) -- +3.6% 0500 日本同时指标 11月 -- +1.4 领先指标 -- +1.0 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 12月 -- +2.4% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 11月 -- 盈余17,199 1月12日(四) 0300 韩国L货供额 11月 -- +7.6% 0500 日本服务业景气判断指数 12月 -- 52.5 1月13日(五) 0100 韩国央行基准利率 1月 -- 1.25% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。