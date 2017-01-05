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亚洲 | 2017年 1月 6日 星期五 06:24 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元触及三周低位，因人民币上涨盖过美国数据的影响

* 美国就业市场数据良莠不齐
    * 离岸人民币汇率创2010年推出以来最大两日涨幅
    * 美元兑日圆、欧元和瑞郎下跌

 (新增文末表格)
    路透纽约1月5日 - 美元兑一篮子主要货币周四跌至三周低位；美国通胀和失业率数据
未能逆转，在人民币兑美元创下纪录最高涨幅之一后出现的美元跌势。
        
    香港隔夜借贷成本上升，扶助离岸人民币兑美元 升至近两个月最高水准，录得20
10年推出以来最大两日涨幅。
    
    这引发投资者对美元锁定利润，令其跌至12月14日来最低，因更多投资者卖出。

    美元指数 下挫1.3%，至101.300的低位，录得9月6日来最大单日百分比跌幅。
        
    美元骤跌是投资者降低或逆转对美元的押注造成的，因为市场动能转变，德意志银行外
汇策略部门全球主管Alan Ruskin说。
    
    “如果要找出诱因的话，就是中国(人民币上涨)...它引发了雪崩效应，令许多年初建
立的对美元有利的仓位遭到挤轧，”他说。
    美元兑日圆 纽约尾盘跌1.4%，兑欧元 和瑞郎 各下跌约1%。

    美元兑日圆触及12月14日来最低水准，兑欧元和瑞郎触及12月30日来最低。
    
    投资者将良好的美国经济数据暂搁一旁，其中包括供应管理协会(ISM)的12月服务业采
购经理人指数。数据显示，新订单分项指数触及2015年8月来最高，投入物价分项指数触及2
014年8月来最高。
    
    上周初请失业金人数降至近43年低位，但民间就业服务机构ADP Employer Services数
据显示，美国12月民间就业岗位增长疲弱。
    
    在初请失业金数据公布后，美元一度暂停下跌，但之后重拾跌势，因投资者焦点转向人
民币走坚。
        
    “我们看到的是市场延续隔夜时段走势，即美元走弱，”Chapdelaine Foreign Exchan
ge董事总经理Douglas Borthwick说，“很显然，(美元下跌)也受累于中国政府在隔夜时段
大举干预。”
    
    Borthwick说，随着许多投资者放完圣诞和新年假期后回到市场，他们对美元强势触顶
的看法不断增强。    
    
  　                              今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元            1.0603   1.0486   +1.12   +0.86   1.0513
    美元/日圆            115.34   117.24   -1.62   -1.31   116.87
    欧元/日圆         122.32   122.92   -0.49   -0.67   123.14
    美元/瑞郎            1.0093   1.0200   -1.05   -0.84   1.0178
    英镑/美元            1.2413   1.2317   +0.78   +0.62   1.2336
    美元/加元            1.3223   1.3300   -0.58   -1.54   1.3430
    美元/离岸人民币    6.7878   6.8658   -1.14   -2.65   6.9726
    澳元/美元            0.7336   0.7283   +0.73   +1.68   0.7215
    欧元/瑞郎         1.0708   1.0711   -0.03   -0.08   1.0717
    欧元/英镑         0.8536   0.8508   +0.33   +0.21   0.8518
    新西兰元/美元        0.7023   0.6969   +0.77   +1.18   0.6941
    美元/挪威克朗        8.4755   8.5856   -1.28   -1.87   8.6370
    欧元/挪威克朗     8.9931   9.0094   -0.18   -1.02   9.0858
    美元/瑞典克朗        8.9910   9.1038   -1.24   -1.28   9.1077
    欧元/瑞典克朗     9.5377   9.5517   -0.15   -0.44   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
　　
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