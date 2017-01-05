更新版 1-《全球汇市》美元触及三周低位，因人民币上涨盖过美国数据的影响

* 美国就业市场数据良莠不齐 * 离岸人民币汇率创2010年推出以来最大两日涨幅 * 美元兑日圆、欧元和瑞郎下跌 (新增文末表格) 路透纽约1月5日 - 美元兑一篮子主要货币周四跌至三周低位；美国通胀和失业率数据 未能逆转，在人民币兑美元创下纪录最高涨幅之一后出现的美元跌势。 香港隔夜借贷成本上升，扶助离岸人民币兑美元 升至近两个月最高水准，录得20 10年推出以来最大两日涨幅。 这引发投资者对美元锁定利润，令其跌至12月14日来最低，因更多投资者卖出。 美元指数 下挫1.3%，至101.300的低位，录得9月6日来最大单日百分比跌幅。 美元骤跌是投资者降低或逆转对美元的押注造成的，因为市场动能转变，德意志银行外 汇策略部门全球主管Alan Ruskin说。 “如果要找出诱因的话，就是中国(人民币上涨)...它引发了雪崩效应，令许多年初建 立的对美元有利的仓位遭到挤轧，”他说。 美元兑日圆 纽约尾盘跌1.4%，兑欧元 和瑞郎 各下跌约1%。 美元兑日圆触及12月14日来最低水准，兑欧元和瑞郎触及12月30日来最低。 投资者将良好的美国经济数据暂搁一旁，其中包括供应管理协会(ISM)的12月服务业采 购经理人指数。数据显示，新订单分项指数触及2015年8月来最高，投入物价分项指数触及2 014年8月来最高。 上周初请失业金人数降至近43年低位，但民间就业服务机构ADP Employer Services数 据显示，美国12月民间就业岗位增长疲弱。 在初请失业金数据公布后，美元一度暂停下跌，但之后重拾跌势，因投资者焦点转向人 民币走坚。 “我们看到的是市场延续隔夜时段走势，即美元走弱，”Chapdelaine Foreign Exchan ge董事总经理Douglas Borthwick说，“很显然，(美元下跌)也受累于中国政府在隔夜时段 大举干预。” Borthwick说，随着许多投资者放完圣诞和新年假期后回到市场，他们对美元强势触顶 的看法不断增强。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0603 1.0486 +1.12 +0.86 1.0513 美元/日圆 115.34 117.24 -1.62 -1.31 116.87 欧元/日圆 122.32 122.92 -0.49 -0.67 123.14 美元/瑞郎 1.0093 1.0200 -1.05 -0.84 1.0178 英镑/美元 1.2413 1.2317 +0.78 +0.62 1.2336 美元/加元 1.3223 1.3300 -0.58 -1.54 1.3430 美元/离岸人民币 6.7878 6.8658 -1.14 -2.65 6.9726 澳元/美元 0.7336 0.7283 +0.73 +1.68 0.7215 欧元/瑞郎 1.0708 1.0711 -0.03 -0.08 1.0717 欧元/英镑 0.8536 0.8508 +0.33 +0.21 0.8518 新西兰元/美元 0.7023 0.6969 +0.77 +1.18 0.6941 美元/挪威克朗 8.4755 8.5856 -1.28 -1.87 8.6370 欧元/挪威克朗 8.9931 9.0094 -0.18 -1.02 9.0858 美元/瑞典克朗 8.9910 9.1038 -1.24 -1.28 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5377 9.5517 -0.15 -0.44 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)