《美国重要政经日程》－1月6日

标题新闻：美国4月商品贸易收支初值为逆差675.5亿美元，趸售库存减少0.3%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
(除特别说明外，均为GMT时间)
1330 - 劳工部公布12月非农就业报告
1330 - 商务部公布11月国际贸易收支
1330 - 农业部发布一周出口销售报告(因周一为联邦假期而从周四延后一天)
1500 - 商务部公布11月工厂订单
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
路透芝加哥5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p