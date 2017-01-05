加拿大股市：新年涨势延续至第三日，金矿等材料类股及电信股上涨

标题新闻：美国4月商品贸易收支初值为逆差675.5亿美元，趸售库存减少0.3%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
路透多伦多1月5日 - 加拿大股市主要股指周四延续新年涨势，连续第三日收高。金矿等材料类股随大宗商品价格上扬，电信股亦录得升幅。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨69.83点，或0.45%，报15,586.58点，接近2014年9月创下的纪录高点15,685.13。
“我认为市场可以进一步上涨，”First Asset Investment Management的投资组合经理Manash Goswami表示，“我比去年更加乐观一些。”
对大盘指数影响最大的个股包括两大黄金生产商：Barrick Gold Corp 与Goldcorp Inc 分别劲升5.6%和4.1%。
包括贵金属及基本金属在内的材料类股收高3.8%。
电信股上涨0.8%。能源类股下跌0.6%，尽管油价上涨。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
路透芝加哥5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p