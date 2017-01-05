加拿大股市：新年涨势延续至第三日，金矿等材料类股及电信股上涨

路透多伦多1月5日 - 加拿大股市主要股指周四延续新年涨势，连续第三日收高。金矿等材料类股随大宗商品价格上扬，电信股亦录得升幅。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨69.83点，或0.45%，报15,586.58点，接近2014年9月创下的纪录高点15,685.13。

“我认为市场可以进一步上涨，”First Asset Investment Management的投资组合经理Manash Goswami表示，“我比去年更加乐观一些。”

对大盘指数影响最大的个股包括两大黄金生产商：Barrick Gold Corp 与Goldcorp Inc 分别劲升5.6%和4.1%。

包括贵金属及基本金属在内的材料类股收高3.8%。