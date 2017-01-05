国际油市：沙特将1月石油日产量削减至1,005.8万桶--消息人士

路透纽约1月5日 - 据熟知沙特石油政策的海湾地区消息人士，沙特1月石油日产量至少削减了48.6万桶，降至1,005.8万桶，全面落实石油输出国组织(OPEC)的减产协议。

OPEC于2016年11月达成了2017年上半年开始生效的减产协议，以抑制全球石油供应过剩并提振油价。

按照协议，沙特同意将日产量削减48.6万桶，或其10月产量1,054.4万桶的4.61%。

OPEC同意从1月1日开始的减产可将石油日产量降至3,250万桶。OPEC的这一减产协议是2008年以来达成的首个此类协议。

据路透周四公布的一项调查，12月OPEC成员国的石油日产量下降了20万桶，其中尼日利亚和沙特贡献最大。

消息人士周四称，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已开始在全球与客户商议将2月沙特装船的原油供应减少3-7%；该国正在行动起来以兑现减产承诺。 (完)