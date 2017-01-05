版本:
中国
市场报道 | 2017年 1月 6日 星期五 07:24 BJT

全球贵金属：1月5日SPDR黄金持仓下降0.03%，或0.28吨

路透1月5日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周四其黄金持仓量下降0.03%至813.59吨，周三为813.87吨。

以盎司计算，黄金持仓量 从26,166,777.21盎司降至 26,157,754.31盎司。(完) (编译 龚芳; 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐