全球贵金属：1月5日SPDR黄金持仓下降0.03%，或0.28吨

美股业绩：百思买首季同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求提振
路透芝加哥5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。
路透1月5日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周四其黄金持仓量下降0.03%至813.59吨，周三为813.87吨。
以盎司计算，黄金持仓量 从26,166,777.21盎司降至 26,157,754.31盎司。(完) (编译 龚芳; 审校 张若琪)
路透芝加哥5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p
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