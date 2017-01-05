金砖国家：1月5日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
路透1月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月5日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨1.18%，报881.72点。
中国股市：沪综指连四日收升再创近一个月新高，但区间震荡格局未变
中国汇市：人民币收升1%创近11个月最大涨幅，CNH飙涨缓解贬值预期
香港股市：恒指录得八周来最大单日涨幅，资源类股扬升
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巴西股市：上涨，受矿业、钢铁和其他大宗商品相关类股支撑。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.78%，报62,070.982点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1965/80，上日收报3.2177/83。
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南非股市：指标Top-40指数 收盘下跌0.64%，报43,681.89点；大盘综合指数 收盘下跌0.56%，报50,474.95点。
南非汇市：兰特触及四周高位，因美元下跌
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印度股市：收高，金融和汽车类股领涨；市场人气受亚洲地区股市上扬提振，之前发布的全球经济数据表现强劲，隔夜油价也实现反弹。BSE指数 收盘上涨0.92%，报26,878.24点；NSE指数 收盘上涨1.02%，报8,273.8点。
印度汇市：卢比兑美元 触及12月30日以来最高，收报67.96，上日收报68.045。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.31%，报1,180.31点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.64%，报612.33点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值1.67%，报59.45；卢布兑欧元 升值0.67%，报62.94。(完) (整理 王颖；审校 张若琪)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。