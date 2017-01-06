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市场报道 | 2017年 1月 6日 星期五 08:17 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月6日-1月13日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值         前值
        
    1月2日当周  

    1月6日(五)
    1330 美国非农就业岗位(万人)                       12月   增加17.8     增加17.8
             民间就业岗位(万人)                              增加17.0     增加15.6
             制造业就业岗位(万人)                          　    持平      减少0.4
             政府部门就业岗位(万人)                           增加0.7      增加2.2
             失业率                                              4.7%         4.6%
             平均时薪(较前月)                                   +0.3%        -0.1%
             每周平均工时                                        34.4         34.4
             就业参与率                                           --         62.7%
    1330 美国国际贸易收支(亿美元)                     11月    逆差425      逆差426   
    1330 加拿大就业岗位变动(万个)                     12月       持平     增加1.07
               失业率                                            6.9%         6.8%
               就业参与率                                         --         65.6%  
    1330 加拿大贸易收支(亿加元)                       11月   逆差16.0     逆差11.3
               出口(亿加元)                                       --         435.8
               进口(亿加元)                                       --         447.1
    1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                12月        --          56.5
                   经季节调整PMI                                  --          56.8   
    1500 美国工厂订单(较前月)                         11月     -2.2%         +2.7%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                           --         +0.8%
             耐久财(耐用品)订单(较前月)           11月修正值      --         -4.6%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                         --         +0.5%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         --         -6.6%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                   --         +0.9%
    
    1月9日当周
    
    1月9日(一)
    1500 美国就业趋势指数                             12月        --         130.0
    2000 美国消费者信贷(亿美元)                       11月  增加186.0    增加160.2
    
    1月10日(二)
    1100 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数       12月        --         98.40
    1330 加拿大建筑许可(较前月)                       11月        --         +8.7%
    1500 美国JOLTS职位空缺数(万个)                    11月        --         553.4
    1500 美国趸售(批发)库存(较前月)              11月修正值       --         +0.9%
             趸售销售(较前月)                         11月        --         +1.4%
    
    1月11日(三)
    1315 加拿大房屋开工年率(万户)                     12月        --         18.40
    
    1月12日(四)
    1330 加拿大新屋价格指数                           11月        --         +0.4%
    1330 美国进口物价(较前月)                         12月       持平        -0.3%
             出口物价(较前月)                                     --         -0.1%
    1900 美国联邦预算(亿美元)                         12月        --      赤字1,370
    
    1月13日(五)
    1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期)  12月        --         +1.3%
                                        (较前月)                  --         +0.4%
            扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期)               --         +1.6%
                                       (较前月)                   --         +0.4%
            扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期)         --         +1.8%
                                             (较前月)             --         +0.2%
    1330 美国零售销售(较前月)                         12月      +0.4%        +0.1%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                        +0.4%        +0.2%
    1500 美国企业库存(较前月)                         11月      +0.2%        -0.2%
    1500 美国密西根大学消费者信心指数              1月初值       99.0         98.2
                             现况指数                             --         111.9
                             预期指数                             --          89.5 (完)
        
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王颖；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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