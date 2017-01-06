美国与加拿大经济指标预测--1月6日-1月13日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月2日当周 1月6日(五) 1330 美国非农就业岗位(万人) 12月 增加17.8 增加17.8 民间就业岗位(万人) 增加17.0 增加15.6 制造业就业岗位(万人) 持平 减少0.4 政府部门就业岗位(万人) 增加0.7 增加2.2 失业率 4.7% 4.6% 平均时薪(较前月) +0.3% -0.1% 每周平均工时 34.4 34.4 就业参与率 -- 62.7% 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 11月 逆差425 逆差426 1330 加拿大就业岗位变动(万个) 12月 持平 增加1.07 失业率 6.9% 6.8% 就业参与率 -- 65.6% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 11月 逆差16.0 逆差11.3 出口(亿加元) -- 435.8 进口(亿加元) -- 447.1 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 12月 -- 56.5 经季节调整PMI -- 56.8 1500 美国工厂订单(较前月) 11月 -2.2% +2.7% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.8% 耐久财(耐用品)订单(较前月) 11月修正值 -- -4.6% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- +0.5% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -6.6% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +0.9% 1月9日当周 1月9日(一) 1500 美国就业趋势指数 12月 -- 130.0 2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加186.0 增加160.2 1月10日(二) 1100 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 12月 -- 98.40 1330 加拿大建筑许可(较前月) 11月 -- +8.7% 1500 美国JOLTS职位空缺数(万个) 11月 -- 553.4 1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 11月修正值 -- +0.9% 趸售销售(较前月) 11月 -- +1.4% 1月11日(三) 1315 加拿大房屋开工年率(万户) 12月 -- 18.40 1月12日(四) 1330 加拿大新屋价格指数 11月 -- +0.4% 1330 美国进口物价(较前月) 12月 持平 -0.3% 出口物价(较前月) -- -0.1% 1900 美国联邦预算(亿美元) 12月 -- 赤字1,370 1月13日(五) 1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +1.3% (较前月) -- +0.4% 扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期) -- +1.6% (较前月) -- +0.4% 扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期) -- +1.8% (较前月) -- +0.2% 1330 美国零售销售(较前月) 12月 +0.4% +0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.2% 1500 美国企业库存(较前月) 11月 +0.2% -0.2% 1500 美国密西根大学消费者信心指数 1月初值 99.0 98.2 现况指数 -- 111.9 预期指数 -- 89.5 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王颖；审校 张涛)