《中国报摘》--中国证券报1月6日

* 头版头条:

--中国证监会主席刘士余表示，要厉打击证券期货违法犯罪活动，严惩挑战法律底线的资本大鳄，逮鼠打狼，敢于亮剑，依法维护资本市场运行秩序，切实防范资本市场风险，有效促进资本市场规范发展。

* 其他:

--商务部新闻发言人孙继文表示，将会同各自贸试验区所在省市及国家有关部门，深入推进各自贸试验区建设，推进现有4个自贸试验区深化改革开放试点。

--中信银行 公告称，银监会已经批复同意其与福建百度博瑞网络科技有限公司在北京市筹建百信银行，入股比例分别为70%和30%；百信银行将作为有限牌照银行，以独立法人形式开展直销银行业务。

--万科A 公布的销售简报显示，2016年1-12月，公司累计实现销售面积2,765.4万平方米，销售金额3,647.7亿元人民币。

--国海证券 就伪造公司印章私签债券交易协议事件公告称，公司已与绝大部分事涉机构完成了协议签订，公司股票继续停牌，将在完成全部协议签订、明确此次事件对公司的影响并披露后复牌。(完)