表格：外资上周转为买超日股，日本投资者继续卖超海外债券

路透东京1月6日 - 周五出炉的资本流动数据显示，12月31日止当周外资转为买超日股 。 外资在12月31日止当周在日本股市买超585亿日圆，前一周为卖超1,987亿日圆。 日本投资人最近一周卖超海外债券5,014亿日圆，前一周为卖超1.2656万亿(兆)日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 12月25日-12月31日 +58.5 +828.1 -3,489.5 12月18日-12月24日 -198.7 -1,670.8 +353.6 12月11日-12月17日 +114.2r -269.8 +2,164.0 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 12月25日-12月31日 -9.5 -501.4 -38.7 12月18日-12月24日 -101.3 -1,265.6 +16.7 12月11日-12月17日 -65.9r -214.5r -84.2 12月 4日-12月10日 -61.3 +273.3r -36.2 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：here (完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)