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亚洲 | 2017年 1月 6日 星期五 08:24 BJT

表格：外资上周转为买超日股，日本投资者继续卖超海外债券

路透东京1月6日 - 周五出炉的资本流动数据显示，12月31日止当周外资转为买超日股
。
    
    外资在12月31日止当周在日本股市买超585亿日圆，前一周为卖超1,987亿日圆。
    
    日本投资人最近一周卖超海外债券5,014亿日圆，前一周为卖超1.2656万亿(兆)日圆。
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：  
                         股市           债市        货币市场
    12月25日-12月31日    +58.5         +828.1       -3,489.5
    12月18日-12月24日   -198.7       -1,670.8         +353.6
    12月11日-12月17日　 +114.2r        -269.8       +2,164.0
    
    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                         股市          债市         货币市场
    12月25日-12月31日     -9.5         -501.4          -38.7
    12月18日-12月24日   -101.3       -1,265.6          +16.7      
    12月11日-12月17日　  -65.9r        -214.5r         -84.2
    12月 4日-12月10日 　 -61.3         +273.3r         -36.2

    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：here
    (完)
  
 (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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